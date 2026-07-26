Dos hombres fueron demorados por la Policía de Río Negro luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de ocupantes de una camioneta que exhibían un arma de fuego en el barrio 10 de Febrero de Cipolletti.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de las 23:56 del sábado, cuando efectivos de la Comisaría 45° acudieron al sector tras recibir la denuncia anónima realizada a través del Comando Radioeléctrico.

Al interceptar el vehículo, una Volkswagen Amarok, los uniformados identificaron a sus ocupantes y realizaron las actuaciones correspondientes. Durante el operativo secuestraron un revólver de color gris claro que contenía dos municiones en el tambor. La marca y el calibre del arma serán determinados mediante una pericia de armería.

Como resultado del procedimiento, uno de los involucrados quedó detenido en el marco de una causa por presunta tenencia ilegal de arma de fuego, mientras que el segundo fue demorado por infracción a la Ley Provincial 532.

Ambos fueron trasladados a la Unidad 24, donde permanecieron alojados tras ser sometidos al examen médico de rigor.

Además del arma, la Policía secuestró la camioneta en la que se desplazaban los sospechosos. Tanto el vehículo como los demás elementos quedaron a disposición de la Fiscalía por orden de la fiscal Laura Olea, que ordenó las diligencias de rigor mientras aguarda el resultado de los peritajes.