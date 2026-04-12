Un brutal episodio de violencia urbana sacudió a la ciudad de Rosario, donde un grupo de al menos seis sicarios irrumpió en una vivienda y asesinó a un hombre de 34 años mientras dormía. El ataque dejó además a un joven herido y generó fuerte preocupación en la zona sur.

El hecho ocurrió cerca de las 23:25 del viernes, en una casa ubicada sobre la calle Santa Matilde al 4300. Según fuentes policiales, los agresores llegaron en tres motocicletas y, tras descender, dos de ellos ingresaron directamente a la vivienda y abrieron fuego contra las víctimas.

Al arribar el personal del Comando Radioeléctrico, los agentes encontraron a ambos hombres tendidos sobre una cama, con heridas de arma de fuego. Minutos después, médicos del SIES confirmaron la muerte de Gastón Ángel Ereñú, quien presentaba un impacto en el tórax.

En tanto, el otro joven, de 19 años, sufrió una herida en la pierna izquierda y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permanece fuera de peligro, según el parte médico oficial.

Durante las pericias, el personal de balística secuestró vainas servidas calibre 9 mm y otros elementos que serán analizados. Además, los investigadores confirmaron que los atacantes robaron una moto antes de escapar del lugar.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima fatal contaba con antecedentes penales, lo que refuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, la Justicia trabaja para esclarecer la mecánica del crimen e identificar a los responsables, que continúan prófugos.