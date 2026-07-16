Lo señalaron por apuñalar a otro hincha en los festejos de Cipolletti y le encontraron dos armas cargadas en una riñonera

Un joven de 24 años fue detenido en Cipolletti durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, luego de que la Policía de Río Negro descubriera que llevaba dos armas de fuego cargadas en una riñonera. El procedimiento permitió secuestrar las pistolas y más de 30 municiones, evitando un potencial riesgo para las miles de personas que participaban de la celebración.

El operativo se inició a partir de un llamado que alertó sobre un episodio en el que una persona había resultado herida con un arma blanca. Con la descripción aportada por los primeros efectivos que intervinieron, personal de la Comisaría Cuarta logró localizar a un sospechoso cuyas características coincidían con las informadas.

Cuando los policías intentaron identificarlo, el joven se resistió al procedimiento y proporcionó datos personales falsos. Tras ser reducido, los efectivos realizaron un cacheo preventivo y encontraron en una riñonera una pistola calibre 9 milímetros cargada y otra calibre .380, ambas listas para ser utilizadas.

Durante el procedimiento también fueron secuestradas 31 municiones. Una de las armas tenía un cargador con 14 cartuchos de 9 milímetros, la otra contaba con ocho proyectiles calibre .380 y, además, el sospechoso llevaba un cargador adicional con otros nueve cartuchos.

Mientras avanzaban las actuaciones, el Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes y preservar las pruebas. Por disposición de la Fiscalía de turno, el joven quedó detenido por el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego en flagrancia.