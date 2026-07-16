Salieron a festejar el pase a la final y se desconocieron: detenidos, peleas y un operativo reforzado en Centenario

Centenario celebró con alegría el pase de la Selección Argentina a la final de la Copa del Mundo. Banderas, cánticos y miles de familias colmaron la Plaza del Bicentenario para vivir una jornada de festejo, aunque algunos episodios de violencia terminaron empañando la celebración.

Los festejos concluyeron con dos personas demoradas, varias peleas y preocupación por el consumo de alcohol entre adolescentes. Según informó Centenario Digital, cerca de 4.000 personas llegaron a la Plaza del Bicentenario apenas finalizó el partido para celebrar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni.

Miles de personas se reunieron en la Plaza del Bicentenario para celebrar el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial. Foto: gentileza Centenario Digital.

Según informaron las autoridades policiales, un hombre y una mujer fueron demorados y trasladados a la Comisaría Quinta tras provocar disturbios. Además, durante la noche se registraron agresiones a golpes de puño y patadas entre algunos asistentes, situaciones que no dejaron heridos de gravedad pero que requirieron la intervención del personal policial para evitar que los enfrentamientos escalaran.

La circulación sobre la Ruta 7 también se vio seriamente afectada. El intenso movimiento de vehículos generó momentos de congestión, agravados por autos estacionados sobre la banquina e incluso ocupando parte del carril derecho, mientras otros se detenían frente a la Plaza del Bicentenario. A esto se sumó la imprudencia de varios jóvenes que se subieron a los semirremolques térmicos de camiones estacionados; uno de ellos sufrió una caída cuando intentaba descender.

Con vistas a la final del domingo entre Argentina y España, la Policía ya anunció un operativo especial. La División Tránsito Villa Obrera realizará un corte preventivo entre la primera y la segunda rotonda para ordenar la circulación y reforzar la seguridad.

Los vehículos deberán desviarse por calles del Casco Viejo, como Chile e Ingeniero Ballester. El operativo comenzará alrededor de las 18, horario en el que se estima finalizará el encuentro, con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes vuelvan a reunirse para alentar y, si se da el resultado, celebrar un nuevo logro de la Selección.