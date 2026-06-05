El Tren Expreso Rionegrino (TER) retomó esta semana su servicio regular entre Ingeniero Jacobacci y Bariloche, restableciendo una conexión estratégica para las comunidades de la Región Sur. La formación volvió a operar tras un mantenimiento integral realizado en los talleres de San Antonio Oeste, con una intervención técnica de gran escala que incluyó la rectificación completa del motor diésel Scania, el reemplazo de componentes clave, la revisión de los sistemas de seguridad y la puesta a punto de la transmisión, con cardán, cajas y rodamientos.

El proceso también contempló mejoras en el sistema de filtrado de aire, orientadas a optimizar el rendimiento y preservar la vida útil del motor. Además, se concretó el recambio total de los discos de ruedas por unidades nuevas, una intervención estructural que garantiza condiciones de circulación segura por los próximos 15 a 20 años. La Provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Obras Públicas, financió la inversión, mientras que la ejecución de las tareas estuvo a cargo de Tren Patagónico.

El TER volvió a unir ambas localidades con paradas intermedias en Clemente Onelli, Comallo y Pilcaniyeu, ofreciendo una alternativa de transporte accesible para trámites, consultas médicas, compras o visitas familiares. El servicio permite a las y los vecinos viajar en el día y regresar a sus hogares de manera cómoda y segura.

El tren opera con sus dos frecuencias semanales habituales, los días martes y jueves. Parte desde Jacobacci a las 4 de la mañana y arriba a Bariloche a las 8:40. El regreso se realiza a las 17 horas, con llegada a Jacobacci a las 21:45.

Con la reanudación del TER, se sostiene un servicio estratégico para la integración de la Región Sur, garantizando conectividad y fortaleciendo la identidad ferroviaria de la provincia.