Una camioneta que circulaba sin la chapa patente trasera terminó exponiendo una historia que llevaba más de once años oculta. Lo que comenzó como un control de rutina en las calles de Cinco Saltos derivó en el secuestro de un vehículo con pedido judicial vigente desde 2015. Una mujer de 30 años quedó vinculada a una causa por encubrimiento.

Todo ocurrió durante un patrullaje preventivo en la jurisdicción de la Comisaría 7°. En medio de la recorrida, los policías advirtieron que una Citroën Berlingo gris avanzaba sin la patente trasera, una irregularidad suficiente para iniciar un seguimiento discreto. Minutos después, lograron detener la marcha del utilitario para realizar las verificaciones correspondientes.

En un primer momento, la conductora aseguró desconocer qué había ocurrido con la chapa faltante. Pero la situación comenzó a complicarse cuando los efectivos consultaron el dominio delantero. Los datos no coincidían con el vehículo que tenían frente a ellos y la sospecha creció de inmediato.

Lejos de conformarse con esa primera anomalía, los policías inspeccionaron los números identificatorios del chasis. La consulta fue contundente: la camioneta registraba un pedido de secuestro activo emitido por la provincia de Buenos Aires el 11 de marzo de 2015. El vehículo llevaba más de once años siendo buscado por la Justicia.

En cuestión de minutos, un procedimiento que parecía destinado a terminar con una simple infracción de tránsito dio un giro inesperado. La Fiscalía de turno ordenó el secuestro inmediato del rodado y dispuso vincular a la mujer por el presunto delito de encubrimiento, mientras avanza la investigación para reconstruir el recorrido de la camioneta y establecer cómo llegó a sus manos.