Un joven de 18 años fue detenido en Fernández Oro tras intentar escapar al ver a la Policía en una Honda robada. Una maniobra apurada que terminó en una persecución corta, nerviosa y sin salida, permitió recuperar una moto denunciada en Cipolletti.

Todo ocurrió en la zona de Puente Madera. Allí, dos sujetos estaban junto a una moto sin patente visible. Pero lo que parecía una situación más en la calle cambió en segundos: cuando advirtieron la presencia policial, reaccionaron de la peor manera. Intentaron subirse al rodado y escapar. Sin embargo, el apuro les jugó en contra.

Porque no hubo margen. Los efectivos de la Comisaría 26° actuaron y les cerraron el paso antes de que pudieran desaparecer. Fue un momento breve, cargado de tensión, donde quedó claro que algo no estaba bien. El conductor, de apenas 18 años, no tenía documentación personal ni del vehículo. Todo empezaba a oler mal.

Pero lo más evidente apareció al revisar la moto. El tambor de arranque estaba violentado. No era un detalle menor ni un descuido: era la señal típica de un rodado que no debía estar ahí. Con esa sospecha firme, se verificaron los datos en el sistema y la confirmación fue directa: la moto, una Honda 125cc modelo Storm, había sido denunciada como robada apenas cuatro días antes en jurisdicción de la Comisaría 32° de Cipolletti.

A partir de ese momento, la situación quedó expuesta. La moto fue secuestrada en el lugar y el joven terminó detenido, notificado por encubrimiento. La escena, que empezó con un intento de fuga improvisado, terminó con un expediente judicial y más preguntas que respuestas.