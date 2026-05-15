Un fuerte operativo llamó la atención este jueves por la mañana en uno de los sectores más transitados de Neuquén. Un auto negro estacionado sobre la avenida Olascoaga, a pocos metros de la calle Democracia y del ingreso al balneario Río Grande, terminó rodeado por móviles policiales, agentes de Tránsito y personal de salud.

Dentro del vehículo, una mujer permanecía dormida y no reaccionaba.

La situación fue reportada en vivo por el periodista Juan Pablo Andréz y el camarógrafo Facundo Rocha desde el móvil de la AM550 para "La mañana es de LA PRIMERA", quienes siguieron minuto a minuto el operativo que mantuvo cortado parcialmente el sector y generó preocupación entre quienes pasaban por la zona.

Fotos: Prime Multimedios

Sirenas, movimientos y una reacción que no llegaba

Según relató Andréz, la Policía logró abrir la puerta delantera del conductor luego de varios intentos. La mujer estaba acostada en la parte trasera del auto, que sería un Fiat Stylo negro.

Los efectivos intentaron despertarla de distintas maneras. Primero utilizaron las sirenas de los patrulleros. Después movieron el vehículo. Aun así, la respuesta era mínima.

“La Policía estuvo más de una hora intentando despertarla”, describió el movilero desde el lugar.

Finalmente, la mujer reaccionó, aunque debieron ayudarla a salir del vehículo.

Fotos: Prime Multimedios

La sentaron en la vereda porque no podía mantenerse en pie

Una vez afuera del auto, personal médico comenzó a asistirla sobre la vereda. Le dieron agua mientras intentaban evaluar su estado de salud.

De acuerdo al reporte realizado por AM550, la mujer tendría unos 45 años y no podía mantenerse en pie por sus propios medios.

Hasta el momento no trascendió oficialmente si presentaba consumo de alcohol o algún otro problema de salud que pudiera haber provocado el cuadro.

Fue trasladada a un centro de salud para estabilizarla y brindarle la atención necesaria.

Fotos: Prime Multimedios

Un operativo que generó incertidumbre

Durante varios minutos, automovilistas y peatones se detuvieron a observar el despliegue sobre Olascoaga. La presencia simultánea de Policía, SIEN y agentes de Tránsito, sumada a las dificultades para despertar a la mujer, generó una escena cargada de incertidumbre en pleno acceso al paseo costero neuquino.

El vehículo permaneció estacionado en el lugar mientras avanzaban las actuaciones para intentar determinar qué ocurrió.