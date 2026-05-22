El silencio del desierto quedó quebrado por una explosión brutal. En segundos, el fuego envolvió el camión cisterna y convirtió una jornada laboral en una tragedia que terminó con dos operarios muertos en la base petrolera de Chachahuén, en Pata Mora.

Con el paso de las horas, la investigación judicial empezó a reconstruir qué ocurrió antes del estallido que sacudió la zona hidrocarburífera y dejó una escena devastadora.

La Unidad Fiscal de Malargüe confirmó este jueves la principal hipótesis sobre el origen del siniestro: los trabajadores manipulaban un soplete en las inmediaciones del tanque cuando se produjo la explosión.

La maniobra que habría desencadenado el estallido

Según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, los primeros peritajes realizados en el lugar permitieron determinar que una herramienta utilizada durante tareas de mantenimiento habría sido el detonante de la tragedia.

“Se ha determinado que se estaba manipulando un soplete en las cercanías del vehículo que habría estallado, y que esta acción habría sido la causante de la explosión del rodado”, indicó la Unidad Fiscal de Malargüe mediante un comunicado oficial.

La hipótesis que manejan los investigadores es que el contacto del calor o de las chispas con gases acumulados dentro del tanque provocó una combustión instantánea y luego una explosión de enorme magnitud.

El impacto fue devastador.

Uno murió en el lugar y el otro no logró sobrevivir

La onda expansiva provocó la muerte inmediata de uno de los operarios dentro del predio petrolero.

Su compañero logró ser rescatado con vida entre las llamas y fue trasladado de urgencia en estado crítico, con severas quemaduras en gran parte del cuerpo.

Durante horas hubo expectativa por su evolución, pero finalmente se confirmó también su fallecimiento.

Así, la tragedia terminó con dos víctimas fatales.

La escena que ahora analiza la Justicia

Después de la explosión, el lugar quedó completamente destruido y bajo resguardo judicial para avanzar con las pericias.

La investigación busca determinar con precisión cómo se desarrollaban las tareas al momento del estallido y si se cumplían todos los protocolos de seguridad industrial exigidos para maniobras de alto riesgo dentro del sector petrolero.

Por ahora, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que no brindarán más información para preservar el avance de las actuaciones y las pericias técnicas.

Una tragedia que volvió a golpear al sector petrolero

El caso generó conmoción tanto en Malargüe como en el ambiente petrolero, donde el riesgo forma parte cotidiana de muchas tareas operativas.

La confirmación de que el estallido se habría producido mientras manipulaban un soplete cerca del tanque terminó de darle una dimensión todavía más dramática a lo ocurrido.

En cuestión de segundos, una tarea de rutina terminó en una explosión fatal que dejó dos muertos y una investigación abierta para intentar entender cómo ocurrió una tragedia de semejante magnitud.