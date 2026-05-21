Quiénes eran los operarios muertos en la explosión en el yacimiento Chachahuen Sur y qué dijo la empresa TSB

Una nueva tragedia golpeó este miércoles al sector petrolero en el sur de Mendoza. Dos operarios murieron tras una fuerte explosión ocurrida en la base del yacimiento Chachahuen Sur, ubicado en la zona de Pata Mora, en el departamento de Malargüe, cerca del límite con Rincón de los Sauces.

El hecho se registró alrededor de las 19:39 dentro de un predio vinculado a la actividad hidrocarburífera. Según la información preliminar, la detonación se produjo mientras trabajadores realizaban tareas sobre un camión cisterna perteneciente a una empresa del sector.

Los trabajadores muertos fueron identificados como Sergio Samchuk de 47 años y oriundo de General Alvear y Gastón Andrada de 40 años y oriundo de Mendoza.

Según las actuaciones preliminares, Samchuk murió en el lugar a raíz de la explosión. En tanto, Andrada fue rescatado con heridas de extrema gravedad y trasladado de urgencia hacia el hospital de Rincón de los Sauces, en Neuquén. Sin embargo, falleció minutos después mientras recibía asistencia médica.

La empresa TSB SA, propietaria del camión que explotó, difundió un comunicado luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de los dos operarios.

“Ante el lamentable hecho ocurrido en el día de hoy, alrededor de las 19.00 horas, en el área de operaciones de Chachahuen Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, difundió la compañía.

Además agregó: “Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta. Hemos activado de manera inmediata los protocolos de contingencia, disponiendo un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran”.

Y concluyó: “Asimismo, la empresa se encuentra colaborando plenamente con las autoridades competentes a fin de determinar las causas del accidente”.

