En la tarde de este viernes 1 de mayo, en coincidencia con el Día del Trabajador, una dotación de Bomberos Voluntarios de Centenario evitó lo que pudo haber sido una tragedia. Un padre y su hijo casi mueren ahogados luego de que se les diera vuelta el kayak en el dique Ballester. En diálogo con Mejor Informado, el responsable de esa institución explicó cómo fue el rescate y pidió que se extremen los cuidados a la hora de ingresar al agua con embarcaciones en días fuertes ráfagas de viento.

Cómo fue el rescate de la familia a la que se le dio vuelta el kayak en dique Ballester

El subcomandante Patricio Álvarez es el responsable de Bomberos Voluntarios de Centenario. Esta tarde junto a parte del equipo participaron del rescate de un hombre de 45 años y su hijo de 7 y dio los pormenores de la secuencia.

"El kayak se les había dado vuelta y habían perdido un remo. Ni bien tomamos contacto con ellos, primero sacamos del agua al nene, que estaba muy asustado y con un principio de hipotermia. El agua estaba muy fría", remarcó.

Álvarez explicó que las personas rescatadas son vecinos de Vista Alegre y que conocen cómo es la dinámica del río Neuquén. Sin embargo las condiciones del viento les habría jugado una mala pasada.

El nene de 7 años fue el primero en ser rescatado esta tarde por los Bomberos Voluntarios de Centenario - Foto: Captura video Bomberos de Centenario

"Ellos caen al agua y se quedaron aferrados al kayak, esperando. No tenían forma de timonearlo", añadió Álvarez. El responsable de Bomberos Voluntarios de Centenario explicó que en si bien el viento no soplaba muy fuerte, en ese sector, había mucha correntada y se formaban remolinos.

La importancia de la capacitación en los profesionales de rescates

Tras haber brindado los pormenores del rescate, Álvarez destacó la preparación de la que goza el plantel que encabeza y la celeridad de respuesta en este tipo de casos. "La capacitación y el equipamiento son fundamentales para todo lo que conlleva la actividad de Bomberos. Hoy no fue un incendio, sino un rescate en el agua y pudimos hacerlo de manera exitosa".

Sanos y salvo, el papá y su hijo se reencontraron en la orilla con sus familiares - Foto: Bomberos de Centenario

La dotación de Bomberos de Centenario partió desde esa localidad hasta Vista Alegre. En menos de siete minutos pudieron llegar hasta el dique Ballester. Además de Álvarez, otros tres "héroes sin capa" participaron del operativo: el comandante mayor Eduardo Solís; el bombero Luciano Aguirre y el bombero Matías Clavería.