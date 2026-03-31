Pasadas las 9 de este martes, un Fiat Cronos y un Volkswagen Nivus protagonizaron un choque en la concurrida esquina de Roca y Brown, en la ciudad de Neuquén. Hubo demoras en el tránsito, mientras asistían a las personas involucradas en el accidente.

El Cronos circulaba por Roca y la Nivus por Brown, impactando en un cruce que no cuenta con semáforos. El siniestro, afortunadamente, solo dejó daños materiales. Ambos vehículos quedaron sobre el cordón frente al comercio Armando Medialunas, sorprendiendo a peatones y conductores.

El horario pico amplificó las consecuencias del choque: la presencia de los autos obstaculizó parcialmente el tránsito en la zona. La situación generó demoras y obligó a los conductores a circular con precaución.

Por suerte, nadie resultó herido y el incidente se resolvió rápidamente.