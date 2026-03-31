¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 31 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Demoras en Roca y Brown

Susto con suerte en pleno centro de Neuquén: en horario pico, chocaron dos autos y no hubo heridos

Afortunadamente, no hubo heridos; los vehículos quedaron sobre el cordón frente a un comercio, generando un susto entre conductores y peatones.

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 31 de marzo de 2026 a las 11:50
PUBLICIDAD

Pasadas las 9 de este martes, un Fiat Cronos y un Volkswagen Nivus protagonizaron un choque en la concurrida esquina de Roca y Brown, en la ciudad de Neuquén. Hubo demoras en el tránsito, mientras asistían a las personas involucradas en el accidente. 

El Cronos circulaba por Roca y la Nivus por Brown, impactando en un cruce que no cuenta con semáforos. El siniestro, afortunadamente, solo dejó daños materiales. Ambos vehículos quedaron sobre el cordón frente al comercio Armando Medialunas, sorprendiendo a peatones y conductores.

El horario pico amplificó las consecuencias del choque: la presencia de los autos obstaculizó parcialmente el tránsito en la zona. La situación generó demoras y obligó a los conductores a circular con precaución.

Por suerte, nadie resultó herido y el incidente se resolvió rápidamente. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD