Walter Yáñez tenía 28 años y era conocido en Cutral Co como “el Gioma”. Tatuador, rapero, trabajador y un hincha infaltable y leal de Alianza de Cutral Co, murió este viernes 25 de septiembre después de recibir dos disparos en el barrio Libertador General San Martín.

Por el crimen, un adolescente fue detenido y es investigado como posible autor de los disparos que terminaron con la vida de Yáñez. La formulación de cargos está prevista para este sábado y, por tratarse de un menor de 18 años, la causa se tramita bajo las normas del fuero penal juvenil.

La muerte de Walter generó conmoción entre quienes lo conocían en distintos ámbitos de Cutral Co. Amigos y allegados lo recuerdan por su trabajo como tatuador, su vínculo con el rap y, especialmente, por su presencia permanente junto a Alianza, el club que seguía y acompañaba como hincha.

Un hincha de Alianza que también dejó su marca en el club

La relación de Yáñez con Alianza de Cutral Co iba más allá de la pasión por el fútbol. Además de ser un hincha habitual y acompañar al equipo, colaboraba con el club en diferentes trabajos y dejó una intervención que todavía forma parte de uno de los espacios del estadio ubicado sobre calle Nolasco.

En uno de los paredones del estadio realizó el contorno de las Islas Malvinas. Su trabajo quedó así incorporado a un lugar que frecuentaba como hincha y en el que también participaba desde su oficio.

El tatuaje y el rap eran otras dos facetas que formaban parte de su vida. A través de los tatuajes había construido vínculos con personas de la ciudad, mientras que la música era otra de las formas con las que expresaba su identidad. También había trabajado como taxista. Entre esos oficios, el arte y su vínculo con el club, Yáñez había construido una presencia reconocible en Cutral Co.

El ataque que terminó con su vida

El crimen ocurrió alrededor de las 23 del viernes en una plaza ubicada en la esquina de Ejército Argentino y Maipú, en el barrio Libertador General San Martín, conocido como el sector de las 500 Viviendas.

Según la información que forma parte de la investigación, Yáñez se encontraba junto a otras personas cuando llegó un adolescente y comenzó a disparar. El joven de 28 años recibió dos impactos de arma de fuego: uno en la zona abdominal, que le provocó una herida de extrema gravedad, y otro en una de sus extremidades.

El ataque ocurrió en una plaza de las 500 Viviendas, donde recibió dos disparos.

Después del ataque, vecinos asistieron a Yáñez hasta la llegada de efectivos policiales y una ambulancia del SIEN. El personal sanitario lo trasladó en código rojo al hospital Complejidad VI de Cutral Co, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Un adolescente está detenido

En el marco de la investigación por el homicidio, un adolescente quedó detenido y es señalado como posible autor de los disparos. La Justicia deberá avanzar ahora en la audiencia de formulación de cargos para establecer formalmente la acusación y las circunstancias del hecho.

La audiencia está prevista para este sábado 26 de septiembre a las 19 y estará a cargo de la fiscal del caso, Ana Mathieu, con la supervisión del fiscal jefe, Gastón Liotard.

Mientras avanza la investigación por el crimen, en Cutral Co el recuerdo de Walter Yáñez queda ligado a los espacios que formaban parte de su vida: los tatuajes, el rap y, especialmente, Alianza, el club del que era un hincha infaltable y al que también dejó parte de su trabajo.