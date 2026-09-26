Un adolescente fue detenido en el marco de la investigación por el homicidio de Walter Yáñez, de 28 años, ocurrido durante la noche del viernes 25 de septiembre en Cutral Co. La formulación de cargos se realizará este sábado 26 de septiembre, en una audiencia correspondiente al fuero penal juvenil.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la audiencia está prevista para las 19 y estará a cargo de la fiscal del caso, Ana Mathieu, con la supervisión del fiscal jefe, Gastón Liotard. Debido a que la persona detenida es menor de 18 años, la investigación se tramita bajo las normas del fuero penal juvenil.

Yáñez murió luego de recibir dos disparos de arma de fuego en el barrio Libertador General San Martín, conocido como el sector de las 500 Viviendas. El ataque ocurrió alrededor de las 23 del viernes, cuando la víctima se encontraba junto a otras personas en la plaza ubicada en la esquina de Ejército Argentino y Maipú.

Dos heridas mordales

Según trascendió, el detenido llegó al lugar y comenzó a disparar. Yáñez recibió dos impactos: uno en la zona abdominal, que le provocó una herida de extrema gravedad, y otro en una de sus extremidades.

Tras el ataque, vecinos asistieron al joven hasta la llegada de efectivos policiales y una ambulancia del SIEN. El personal sanitario lo trasladó en código rojo al hospital Complejidad VI de Cutral Co, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La investigación continúa ahora con la persona detenida a disposición de la Justicia. La audiencia de este sábado permitirá conocer los cargos que formulará la fiscalía y las medidas que solicitará en el marco del proceso penal juvenil.