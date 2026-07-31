Del misterio en el galpón a una persecución que había comenzado horas antes

La aparición de un hombre gravemente herido dentro del predio de la empresa Dimasur, sobre calle Primeros Pobladores, comenzó a despejar algunas incógnitas. Aunque todavía quedan preguntas sin respuesta, la investigación logró reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a que fuera encontrado por los empleados de la firma. Actualmente se encuentra internado en la terapia intensiva del Castro Rendón

Hasta el momento solo se conocía que el hombre había sido hallado tendido en el piso del galpón con una importante lesión en una pierna, compatible con una caída de aproximadamente ocho metros desde el techo.

Ahora, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que, antes de terminar sobre el techo del galpón, el hombre venía escapando de la Policía.

Un auto robado, un choque y una fuga por los techos

De acuerdo con información extraoficial, todo comenzó el día anterior al hallazgo.

El hombre viajaba como acompañante en un vehículo que era perseguido por la Policía. En medio de la fuga, el automóvil chocó y sus ocupantes descendieron para continuar la huida a pie.

Siempre según esa reconstrucción, la Policía vio que el vehículo carecía de patente e intentaron realizar un control, ante lo cual, emprendieron una fuga.

En un momento del escape, detuvieron el auto, descendieron y el hombre en cuestión mantuvo un enfrentamiento con un vecino y luego escapó corriendo por los techos de distintas construcciones de la zona.

Esa secuencia es la que, por ahora, aparece como la principal explicación de cómo terminó sobre el techo del galpón de Dimasur, desde donde habría caído varios metros.

Fuentes del hospital Castro rendón informaron que está internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria y pronostico reservado.

Lo encontraron cuando la empresa abrió sus puertas

El hombre no fue encontrado durante la persecución.

Recién al día siguiente, cuando los trabajadores llegaron para iniciar la jornada laboral y abrieron las instalaciones de Dimasur, descubrieron que estaba herido dentro del predio y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Desde allí fue trasladado al hospital, donde sigue internado por la gravedad de la lesión sufrida en una de sus piernas.

Un detenido, pero ninguna causa contra el hombre herido

Mientras el acompañante seguía desaparecido, el conductor del vehículo fue detenido por la Policía.

La Justicia le formuló cargos por el delito de encubrimiento, ya que el automóvil tenía pedido de secuestro por robo. Según la investigación, las pruebas reunidas hasta el momento no permiten ubicarlo en el momento en que el vehículo fue sustraído, por lo que la imputación quedó limitada a ese delito.

En el caso del hombre que terminó herido, la situación es distinta.

Hasta ahora no existe una causa penal en su contra porque la investigación no logró determinar qué participación tuvo en el vehículo robado. Al haber viajado como acompañante y no existir pruebas suficientes para imputarlo por ese hecho, la Justicia no avanzó con una acusación ni realizó un seguimiento judicial de su estado de salud.

La investigación continúa para reconstruir por completo cómo fueron sus movimientos desde que escapó de la persecución hasta el momento en que cayó dentro del galpón.

También está pendiente la requisa del automóvil, como parte de las diligencias que realiza el Ministerio Público Fiscal para avanzar en esta causa.

El testimonio de un vecino fue clave, ya que presenció la persecución y vio al hombre escapar por los techos.