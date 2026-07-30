Un hallazgo que abrió más preguntas que respuestas

Un confuso episodio mantiene en plena investigación a la Policía del Neuquén luego de que un hombre fuera encontrado gravemente herido dentro del galpón de una empresa ubicada sobre calle Primeros Pobladores al 1900, en la capital provincial. La víctima presentaba una importante lesión en una pierna después de caer desde una altura cercana a los ocho metros y permanece internada en estado reservado.

El caso comenzó alrededor de las 10 del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría Segunda fueron enviados al lugar por un llamado al Centro de Operaciones Policiales que advertía sobre una persona lesionada en el interior del depósito de la firma Irmansur.

Al llegar, los policías encontraron al hombre tendido en el suelo mientras personal del SIEN ya le brindaba asistencia médica. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de inmediato al Hospital Regional Castro Rendón.

El techo roto y una caída de ocho metros

Las primeras averiguaciones revelaron un dato que rápidamente orientó la investigación. Según informó el encargado del establecimiento, el hombre fue descubierto al comenzar la jornada laboral dentro del depósito.

En el lugar también se observó una abertura en el techo. La principal hipótesis indica que el hombre caminaba sobre esa estructura cuando una chapa traslúcida cedió bajo su peso y provocó una caída de aproximadamente ocho metros hasta el interior del galpón.

Sin embargo, todavía quedan numerosos interrogantes sin respuesta. Los investigadores intentan establecer por qué estaba sobre el techo, cómo accedió al predio y qué ocurrió durante los minutos —o incluso horas— previos al hallazgo.

Las cámaras serán claves para reconstruir lo ocurrido

Peritos de Criminalística trabajaron en la escena para relevar pruebas y documentar el lugar donde ocurrió la caída.

En paralelo, la investigación quedó en manos de la Policía, que junto con el área de Seguridad Personal analiza las cámaras de vigilancia de la empresa y de sectores cercanos. El objetivo es reconstruir el recorrido del hombre, determinar cómo ingresó al lugar y establecer cuánto tiempo permaneció allí antes de ser encontrado.

Por ahora, la víctima no pudo aportar su versión debido a que continúa internada en estado reservado.