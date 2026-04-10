La policía neuquina informó que este jueves se demoró a un hombre por portación ilegal de un arma de fuego y se secuestró un rifle calibre 22 con municiones modificadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:45 en el Parque Industrial de la ciudad de Centenario, donde personal de la Comisaría 5° detectó a un individuo circulando a pie con un arma larga colgada en la espalda.

Los uniformados procedieron a interceptarlo e identificarlo, constatando que el hombre no contaba con la documentación correspondiente para la tenencia del arma. Como resultado, fue demorado y se secuestró un rifle calibre 22 junto con municiones modificadas del mismo calibre.

“La intervención fue informada a la fiscalía de turno, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes por el delito de portación ilegal de arma de uso civil”, detallaron desde la policía.

El operativo se inscribe en los patrullajes rutinarios que realiza la Comisaría 5° en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos vinculados a armas de fuego.