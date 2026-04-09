Un sector de la localidad de Centenario busca una solución definitiva ante las reiteradas nubes de polvo producidas por el incesante tránsito hacia la Ruta Provincial 67. Las familias que viven sobre la calle Benito Machado sostienen que viven en medio de un "polvaderal".

Los vecinos de la calle Benito Machado volvieron a exigirle a la Municipalidad que se realicen tareas de mantenimiento en las calles y el paso regular del camión regador. Según las denuncias de las familias, el constante tránsito de vehículos hacia el oeste genera densas nubes de polvo que tornan difícil la vida cotidiana.

La situación de las calles resecas y la consecuente polvareda afecta, especialmente, a personas con problemas respiratorios. Dichas personas aseguran que deben permanecer dentro de sus hogares incluso en días agradables, evitando actividades al aire libre. Además, algunos vecinos aseguran que el polvillo suspendido en el aire ha llegado incluso hasta barrios como Juan Manuel de Rosas, ubicado a un kilómetro del lugar.

Benito Machado, una de las arterias que conecta Centenario con la Ruta Provincial 67

Familias que residen en la zona cercana a las oficinas de Control Canino de Centenario advirtieron que el problema no se limita únicamente al polvo. “Hay un tránsito constante y, debido al mal estado de la calle, algunos vehículos terminan subiendo a las veredas, lo que provoca su deterioro y representa un riesgo para las familias”, señaló Jorge, un vecino. Asimismo, el damnificado explicó que a comienzos de abril, en plena Semana Santa, personal municipal realizó la reparación de una cañería de agua, pero el sector quedó en condiciones aún más precarias.

En ese contexto, los vecinos aseguran sentirse desatendidos por las autoridades. “El camión regador no pasa desde el año pasado. Acá están construyendo una escuela y hay oficinas municipales como Control Canino, pero nadie nos da una respuesta. Estamos cansados de vivir en medio de la tierra”, expresó. También mencionó que algunos habitantes intentan mitigar la situación regando la calle por sus propios medios, aunque enfrentan reclamos e incluso amenazas de sanciones.

Ante la falta de soluciones, los residentes reiteraron su pedido de intervención urgente para mejorar las condiciones de la zona y garantizar una mejor calidad de vida.