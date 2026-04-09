El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Energía, informó que realizará un corte de energía eléctrica en un amplio sector de Centenario el próximo domingo, de 7 a 14, con el objetivo de llevar a cabo trabajos de reparación en media tensión en la Estación Transformadora Centenario.

Desde la entidad señalaron que, en los días previos, podrían registrarse microcortes de aproximadamente 30 minutos debido a maniobras necesarias para la ejecución de las tareas.

El corte afectará los siguientes sectores:

Calles: Villegas, 9 de Julio, EPET 2, Costa Rica completa, Cooperativa Obrera, Honduras.

Barrios: 380 Viviendas, Fonavi, Rochetti, Sarmiento, Devi, Huemul, Graciani, Cooperativa 2 de Abril, Trahún Hue, 50 Viviendas Patagonia, 75 Viviendas Patagonia, Sarmiento Este, La Alborada, Techo Negro, 173 Viviendas, Sayhueque I y II, Unidos, Nuevo Amanecer, Bella Vista, Libertad, 127 Hectáreas, Procrear, Carlos Fuentealba (ex Manzanas 1000).

Zona comercial: entre Perú, Honduras, Av. del Libertador y México; parte de zona comercial calle Perú; parte de zona comercial calle Honduras; BPN (Nicaragua y Honduras).

Otros puntos: Hospital Centenario, Cooperativa Obrera (en Canadá), La Anónima.

Calles específicas: Guatemala entre Córdoba y Venezuela, Formosa entre Guatemala y Av. Traful, Perú entre Honduras y Guatemala, Canadá entre 9 de Julio y Natalio Burd, El Salvador entre Santa Fe y 25 de Mayo, EEUU entre 9 de Julio y Lácar, Santiago del Estero entre Guatemala y Cuba, Cuba entre Estadio ADC y Formosa, Ecuador.

Cooperativas: El Castor, La Sirena, AMUPEPEN, COOPTACEN.

Barrios del Alto, UOCRA.

EPEN solicitó a los usuarios de los sectores afectados tomar los recaudos necesarios para reducir los inconvenientes que la falta de energía pueda ocasionar.