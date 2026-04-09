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Jueves 09 de Abril, Neuquén, Argentina
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¿En qué horario?

Medio Centenario se quedará sin luz este domingo: realizarán reparaciones en la Estación Transformadora

Los usuarios deberán tomar precauciones, ya que, según informó EPEN, en los días previos podrían registrarse microcortes de aproximadamente 30 minutos.

Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 09 de abril de 2026 a las 15:12
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El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Energía, informó que realizará un corte de energía eléctrica en un amplio sector de Centenario el próximo domingo, de 7 a 14, con el objetivo de llevar a cabo trabajos de reparación en media tensión en la Estación Transformadora Centenario.

Desde la entidad señalaron que, en los días previos, podrían registrarse microcortes de aproximadamente 30 minutos debido a maniobras necesarias para la ejecución de las tareas.

El corte afectará los siguientes sectores:

  • Calles: Villegas, 9 de Julio, EPET 2, Costa Rica completa, Cooperativa Obrera, Honduras.
  • Barrios: 380 Viviendas, Fonavi, Rochetti, Sarmiento, Devi, Huemul, Graciani, Cooperativa 2 de Abril, Trahún Hue, 50 Viviendas Patagonia, 75 Viviendas Patagonia, Sarmiento Este, La Alborada, Techo Negro, 173 Viviendas, Sayhueque I y II, Unidos, Nuevo Amanecer, Bella Vista, Libertad, 127 Hectáreas, Procrear, Carlos Fuentealba (ex Manzanas 1000).
  • Zona comercial: entre Perú, Honduras, Av. del Libertador y México; parte de zona comercial calle Perú; parte de zona comercial calle Honduras; BPN (Nicaragua y Honduras).
  • Otros puntos: Hospital Centenario, Cooperativa Obrera (en Canadá), La Anónima.
  • Calles específicas: Guatemala entre Córdoba y Venezuela, Formosa entre Guatemala y Av. Traful, Perú entre Honduras y Guatemala, Canadá entre 9 de Julio y Natalio Burd, El Salvador entre Santa Fe y 25 de Mayo, EEUU entre 9 de Julio y Lácar, Santiago del Estero entre Guatemala y Cuba, Cuba entre Estadio ADC y Formosa, Ecuador.
  • Cooperativas: El Castor, La Sirena, AMUPEPEN, COOPTACEN.
  • Barrios del Alto, UOCRA.

EPEN solicitó a los usuarios de los sectores afectados tomar los recaudos necesarios para reducir los inconvenientes que la falta de energía pueda ocasionar.

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