Una intensa jornada de operativos policiales en la ciudad de Neuquén dejó al descubierto una situación alarmante: un hombre con seis pedidos de captura vigentes fue finalmente detenido, mientras que en otro procedimiento se secuestró una motocicleta robada.

El primero de los hechos se registró cerca de las 13, cuando efectivos de la División Motorizada realizaban patrullajes preventivos. En ese contexto, interceptaron una motocicleta Honda CG 150cc que circulaba en infracción: sin chapa patente y sin espejos retrovisores.

Al intentar identificar a sus ocupantes, uno de ellos escapó rápidamente del lugar, mientras que el conductor —un hombre de 43 años en situación de calle— fue demorado. Al verificar sus datos en el sistema del Centro de Análisis Criminal, se confirmó que tanto el individuo como el rodado tenían requerimientos judiciales.

La motocicleta presentaba un pedido de secuestro vigente por una causa de robo denunciada el pasado 4 de abril, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos. Tanto el vehículo como el hombre fueron trasladados a sede policial para continuar con las actuaciones.

Sin embargo, el dato más impactante de la jornada llegaría horas después.

Alrededor de las 15, otro móvil de la misma división fue alertado por un ciclista que denunció un intento de robo en la vía pública. Con la descripción aportada, los efectivos desplegaron un rastrillaje en la zona de calles Huilén, Mascardi y Abraham, donde lograron ubicar a un sospechoso.

Tras su identificación, los agentes confirmaron que se trataba de un hombre de 39 años sobre quien pesaban nada menos que seis pedidos de captura vigentes por distintas causas judiciales, entre ellas robos, hurtos en grado de tentativa y encubrimiento.

El hombre fue inmediatamente detenido y trasladado a la comisaría correspondiente, quedando a disposición de la Justicia.

Los procedimientos reflejan no solo la labor preventiva de la policía, sino también la gravedad de los antecedentes del detenido, cuya situación judicial acumulaba múltiples requerimientos activos