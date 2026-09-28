Un hombre fue imputado por agredir a su expareja con un hacha, provocar destrozos en una vivienda y atacar un vehículo durante un violento episodio ocurrido en el barrio Toma La Sal de Cinco Saltos. La Justicia dispuso su prisión preventiva por 30 días tras considerar los riesgos procesales planteados por la Fiscalía.

Según la acusación presentada por la fiscal Judith Saccomandi, el hecho ocurrió durante la noche del sábado, cuando el imputado se encontraba en el domicilio de la víctima. De acuerdo con la investigación, una discusión derivó en un ataque de extrema violencia luego de que la mujer le pidiera que abandonara la vivienda.

La Fiscalía sostuvo que el acusado tomó un hacha sin filo y comenzó a destruir la puerta de ingreso, ventanales, rejas y distintos sectores de la propiedad. También dañó los cristales de un vehículo estacionado en el exterior. Durante el episodio habría golpeado a la mujer en la cabeza con el objeto y le ocasionó lesiones en una mano y en el rostro.

Tras un llamado realizado por una vecina, el agresor se retiró del lugar, lo que permitió que la víctima recibiera asistencia médica y radicara la denuncia. Sin embargo, horas después regresó a la vivienda e intentó ingresar nuevamente por la fuerza. Personal de la Comisaría 43 intervino tras una nueva alerta y logró detenerlo en flagrancia cuando intentaba forzar el portón.

La acusación incluye los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, daños y tentativa de violación de domicilio. La investigación cuenta con testimonios, informes médicos, pericias fotográficas y antecedentes de denuncias previas.

La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo tuvo por formulados los cargos, habilitó una investigación penal preparatoria por cuatro meses y ordenó la prisión preventiva del acusado por el término de un mes.