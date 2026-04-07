Un hombre armado tomó de rehén a una pasajera del Tren Roca, en Temperley, y obligó a interrumpir el servicio en varios ramales. El hecho ocurrió cerca de las 15:11, cuando el agresor se subió a una formación que circulaba por el andén 2 y se negó a ser identificado por personal de la Policía Federal Argentina. En ese momento, se atrincheró en el último vagón y amenazó a la mujer.

Ante la situación, se desplegó un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que evacuaron a los pasajeros, rodearon la zona y lograron rescatar a la víctima.

Como consecuencia del episodio, los ramales hacia Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley permanecieron interrumpidos durante más de una hora.

Finalmente, alrededor de las 16:20, el agresor —identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años— depuso su actitud, se entregó a las autoridades y quedó detenido. Tras su detención, el servicio ferroviario fue restablecido con normalidad.

Las autoridades constataron que el hombre portaba una granada y un revólver calibre .22, por lo que intervino personal especializado de la División Explosivos de Lanús y de la Policía Federal.