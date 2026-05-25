Una persecución policial a toda velocidad en el Parque Industrial de Neuquén terminó con un auto incrustado contra un poste, un patrullero dañado y varios sospechosos prófugos. Pero el episodio no quedó solo en una fuga de madrugada: el Peugeot 208 abandonado abrió una investigación mucho más profunda y ahora los investigadores intentan determinar si fue utilizado en el golpe que días atrás sacudió al Barrio Mercer.

Todo ocurrió durante las primeras horas del sábado, cuando efectivos policiales que realizaban tareas preventivas detectaron movimientos sospechosos de un Peugeot 208 Style blanco que circulaba por la zona fabril.

El momento en que todo se salió de control

Cuando los uniformados intentaron identificar a los ocupantes del vehículo, el conductor reaccionó de inmediato y escapó a gran velocidad por las calles internas del Parque Industrial.

La fuga se volvió peligrosa en cuestión de segundos. Durante la persecución, el Peugeot embistió a uno de los móviles policiales que intentaba bloquearle el paso y continuó avanzando pese al impacto.

La carrera terminó recién cuando el conductor ingresó en una calle sin salida. Sin margen para maniobrar, el auto chocó de frente contra un poste de cemento del tendido eléctrico y quedó destruido en la parte delantera.

Aun así, los ocupantes lograron bajar del vehículo y escaparon corriendo en distintas direcciones antes de que llegaran los refuerzos policiales.

El detalle que hizo crecer la sospecha

Con la zona asegurada, los efectivos comenzaron a revisar el Peugeot abandonado y encontraron varios elementos que no pudieron ser justificados por nadie.

Pero hubo otro dato que encendió todavía más las alarmas: las chapas patentes correspondían a un vehículo radicado en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires. Los investigadores sospechan que habrían sido colocadas para ocultar la verdadera identidad del rodado y dificultar controles o rastreos.

El vehículo fue secuestrado para realizar pericias y profundizar la investigación.

La conexión con el robo que golpeó a Barrio Mercer

La principal hipótesis ahora apunta a determinar si el Peugeot blanco fue utilizado por la banda que días atrás desvalijó dos departamentos en Barrio Mercer y robó además una camioneta Toyota Hilux, hallada posteriormente abandonada en el barrio Belgrano de Neuquén capital.

Por ese motivo, se sumaron al operativo efectivos de la Comisaría Quinta y también se solicitó colaboración para el traslado y resguardo del auto secuestrado.

Los investigadores trabajan sobre distintos indicios para reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer si detrás del Peugeot abandonado hay una organización dedicada a cometer robos en distintos puntos de la región.

Mientras tanto, los ocupantes que escaparon tras el choque siguen siendo intensamente buscados.