Un principio de incendio se registró este lunes 6 de abril, pasadas las 15, en una vivienda ubicada sobre calle Guatemala, entre Gervasio Artigas y Simón Bolívar, en el barrio Vista Hermosa de Centenario.

El hecho ocurrió cuando los ocupantes del domicilio intentaban derretir grasa en una sartén, lo que generó un foco ígneo en la cocina.

Intervención de bomberos voluntarios

Ante el avance de las llamas, los presentes intentaron sofocar el incendio con agua, lo que agravó la situación.

El contacto del agua con aceite o grasa caliente provocó una reacción que intensificó el fuego, obligando a dar aviso a los bomberos voluntarios.

Personal a bordo del móvil acudió rápidamente al lugar y logró controlar la situación antes de que se propagara a otros sectores de la vivienda.

Sin heridos ni daños materiales

A pesar del episodio, no se registraron personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

El incidente se limitó a un susto y al ahumamiento en el sector de la cocina del domicilio.

Qué tener en cuenta ante incendios con aceite o grasa