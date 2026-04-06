Un camión volcó este lunes por la tarde sobre la Ruta Provincial 7, a la altura del ex centro de salud de San Patricio del Chañar, a unos 3 kilómetros del cruce, en cercanías de la Picada 17.

Según las primeras averiguaciones, el conductor perdió el control del semi del vehículo que quedó ladeado por causas que aún se investigan.

A pesar del grave siniestro, no se registraron personas heridas y solo hubo daños materiales.

Gracias a la labor de la Policía y personal de Bomberos Voluntarios de la localidad, el vehículo fue removido. Como consecuencia del incidente, el tránsito no estuvo bloqueado, pero fueron colocados conos a manera de precaución.