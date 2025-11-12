Personal de la Comisaría 30° de Viedma intervino en un violento episodio ocurrido durante la tarde de este martes en el barrio Inalauquen, cuando dos personas fueron detenidas tras atacar a efectivos policiales y provocar daños en un móvil oficial. El hecho se produjo cuando los uniformados acudieron en apoyo de un efectivo cuya vivienda había sido apedreada por un grupo de agresores.

Al llegar al lugar, los policías fueron recibidos con piedras y otros elementos contundentes, lo que ocasionó heridas a algunos efectivos y la rotura de vidrios en patrulleros. Ante la creciente violencia, se solicitó refuerzo de más personal policial para controlar la situación, ya que varias personas continuaban incitando a la agresión contra la fuerza.

Minutos más tarde arribó el grupo especial COER, que logró restablecer el orden en el sector. Durante el operativo, se detuvo a un hombre y una mujer identificados como los principales instigadores del ataque. Ambos fueron trasladados a la unidad policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Un patrulllero de la Comisaría 30 fue destruido por los agresores

Desde la fuerza se confirmó que se labraron actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad, daños y agresión al personal policial. El hecho generó preocupación en el barrio y motivó el despliegue de recursos especiales para garantizar la seguridad de los vecinos y del personal interviniente.

La Policía de Río Negro continúa con las tareas investigativas para determinar si hubo más personas involucradas en el ataque y evaluar el contexto en el que se produjo la agresión. El Ministerio de Seguridad provincial sigue de cerca el caso y no se descarta que se adopten medidas adicionales en la zona.

