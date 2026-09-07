Hay una lista que pocos argentinos conocen y que vuelve a quedar bajo la lupa cada vez que aparecen los números. En julio, el Estado nacional destinó $203.835.765,06 a 11 jubilaciones y pensiones de privilegio vinculadas con expresidentes, exvicepresidentes y familiares. Y entre esos nombres aparece una mujer que vive en Viedma.

Se trata de Amalia Carmen Guido, psicóloga e hija del expresidente José María Guido, quien gobernó la Argentina entre 1962 y 1963. De acuerdo con el relevamiento difundido esta semana, en julio recibió $12.691.238,04 brutos, una cifra que la coloca dentro de este particular grupo de beneficiarios.

El caso tiene además una historia singular. Según los datos publicados, en un informe de Clarín, Amalia Guido heredó de su madre la pensión vitalicia que había dejado su padre, beneficio que le fue otorgado en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem. Es decir, su nombre permanece en un régimen que alcanza no solo a quienes ocuparon la Presidencia, sino también a determinados familiares.

Y cuando se ponen los números uno al lado del otro, la diferencia impacta. El mayor haber del listado corresponde a Alberto Fernández, con $26.092.447 brutos mensuales, mientras que el menor es el de Daniel Scioli, con $12.486.621,66.

La nómina también incluye a Mauricio Macri, Adolfo Rodríguez Saá, Zulema Yoma, Gabriela Michetti, Julio Cobos, Inés Pertiné, Beatriz Nelly Andrés y María Estela Martínez de Perón. En conjunto, los 11 beneficios relevados representaron más de $203 millones solamente durante julio, según la información difundida a partir de datos de ANSES.

La lista de 11 beneficiarios de jubilaciones y pensiones de privilegio

Alberto Fernández : $26.092.447

: $26.092.447 Mauricio Macri: $25.043.153,46

$25.043.153,46 Adolfo Rodríguez Saá : $23.999.253,02

: $23.999.253,02 Zulema Yoma : $20.618.733,63

: $20.618.733,63 Gabriela Michetti: $18.192.138,24

$18.192.138,24 Julio Cobos : $17.999.446,65

: $17.999.446,65 Inés Pertiné: $17.561.990,73

$17.561.990,73 Beatriz Nelly Andrés (viuda del expresidente de facto Roberto Levingston): $16.214.248,39

$16.214.248,39 María Estela Martínez de Perón : $12.936.493,68

: $12.936.493,68 Amalia Carmen Guido (hija del expresidente José María Guido): $12.691.238,04

$12.691.238,04 Daniel Scioli: $12.486.621,66

Esta lista no incluye a Cristina Kirchner, quien volvió a percibir por una medida cautelar la pensión de Néstor Kirchner, de $16 millones por mes.