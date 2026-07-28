La investigación por el violento tiroteo en la zona norte de Allen, que dejó a dos hombres heridos, dio un paso clave con la detención de uno de los presuntos atacantes. El avance judicial adquiere una dimensión todavía mayor porque una de las víctimas baleadas permanece internada bajo custodia policial es Maicol Mansilla, acusado por el crimen del taxista Ricardo Marín. Mientras tanto, otro sospechoso ya fue identificado y pero continúa prófugo, en una trama que mantiene en vilo a los investigadores.

Cómo fue el procedimiento que permitió detener al sospechoso en Allen

El procedimiento fue concretado por personal de la Brigada de Investigaciones, que logró arrestar a un hombre de 32 años señalado como uno de los presuntos autores del ataque a balazos ocurrido días atrás en Allen. Con esta detención, la investigación consiguió identificar a dos de los sospechosos que aparecen mencionados en el expediente. Sin embargo, el primero de ellos todavía no pudo ser localizado y es buscado intensamente por las fuerzas de seguridad.

La pesquisa ya había dado un paso importante el jueves pasado, cuando los investigadores realizaron un allanamiento en una vivienda de la calle Sorondo, un domicilio que, según la información reunida durante la investigación, era frecuentado por el sospechoso que permanece prófugo. Se trata de un hombre conocido en el ambiente delictivo y con antecedentes penales, sobre quien ahora se concentra buena parte del operativo policial.

Durante ese procedimiento, los efectivos secuestraron una vaina servida calibre 38, un elemento considerado de interés para la causa. La evidencia fue preservada por el Gabinete de Criminalística, que llevará adelante los peritajes balísticos para determinar si existe correspondencia con el arma utilizada durante el ataque y fortalecer así la reconstrucción de la secuencia delictiva.

En paralelo, la evolución de uno de los heridos mantiene la atención de la investigación. El hombre de 35 años, Maicol Mansilla, continúa internado en una sala de terapia intermedia del hospital Francisco López Lima de General Roca. Si bien en las últimas horas mostró una leve mejoría que le permitió recuperar el conocimiento y brindar sus primeras declaraciones, su cuadro sigue siendo delicado debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Ese dato no es menor. Mansilla permanece con custodia policial porque está detenido por otra causa de alto impacto: la investigación por el asesinato del taxista. La Justicia ordenó nuevamente su detención luego de que surgieran nuevos elementos que lo vincularían con ese homicidio, una medida que se hizo efectiva mientras permanecía internado como consecuencia de las heridas sufridas en el tiroteo. Por el crimen, se encuentra detenida con prisión preventiva Tamara Hernández, una prostituta que solía mantener encuentros sexuales con Marín y que tenía llaves de su vivienda.

Por su parte, la segunda víctima del tiroteo evolucionó favorablemente y recibió el alta médica el viernes pasado, luego de permanecer algunas horas internada en el hospital de Allen.

Mientras tanto, los investigadores también avanzan sobre el posible móvil del enfrentamiento. Los testimonios incorporados al expediente, entre ellos el del propio herido internado y los de testigos presenciales, orientan la pesquisa hacia la hipótesis de que el ataque habría sido la consecuencia de una disputa previa entre los involucrados. Esa línea de investigación continúa siendo analizada por la Fiscalía, que busca determinar el origen del conflicto y establecer con precisión la participación de cada uno de los sospechosos.