En cuestión de segundos, el estruendo de disparos y los posteriores gritos encendieron el alerta. Una feroz balacera dejó dos hombres gravemente heridos en la zona norte de Allen. Uno de ellos tuvo que ser trasladado de urgencia, bajo código rojo, al hospital de Roca debido a la gravedad de las heridas. Los autores escaparon y la Policía intenta esclarecer el hecho.

El violento episodio ocurrió durante las primeras horas de este jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Ramasco, en el barrio Tiro Federal. De acuerdo con los primeros datos reunidos por los investigadores, varias personas compartían un momento en el patio de la casa cuando, de manera sorpresiva, aparecieron los agresores caminando por el sector y comenzaron a disparar sin darles tiempo para reaccionar.

Los proyectiles impactaron en dos hombres, que sufrieron heridas de extrema gravedad en el abdomen y el tórax. La escena fue desesperante. Familiares y vecinos pidieron ayuda de inmediato mientras llegaban las ambulancias para asistir a las víctimas.

Ambos fueron trasladados al hospital de Allen, pero la complejidad del cuadro de uno de ellos obligó a una rápida derivación al centro de mayor complejidad de Roca, donde permanece internado en estado crítico.

Mientras tanto, la investigación avanza contrarreloj para tratar de reconstruir exactamente qué ocurrió. El principal obstáculo que enfrentan los investigadores es que los testimonios obtenidos hasta el momento presentan contradicciones. Esa situación impide establecer con precisión cuántos atacantes participaron de la agresión y quién fue el responsable de efectuar los disparos.

Por esa razón, durante la mañana personal de la Comisaría 33°, efectivos de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía de turno regresaron al lugar del ataque para realizar nuevos peritajes, levantar evidencia y buscar elementos que permitan identificar a los responsables.

La investigación permanece abierta y, por el momento, el móvil del ataque continúa siendo un interrogante. Los especialistas intentan determinar si se trató de un ataque dirigido contra las víctimas o si detrás de la violenta balacera existe un conflicto previo.