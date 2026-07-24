La investigación por el brutal asesinato del taxista Ricardo Marín dio un giro clave. La Justicia ordenó la detención del hombre señalado como el segundo sospechoso de haber participado en el robo y posterior homicidio del trabajador, hallado muerto en su casa de Allen el pasado 10 de julio. Sin embargo, el acusado no terminó en una celda: permanece internado en el hospital de General Roca tras haber recibido un disparo en un confuso episodio ocurrido durante la madrugada del jueves.

El sospechoso sufrió una grave lesión pulmonar y permanece bajo atención médica. Por ese motivo, la Fiscalía todavía no pudo formularle cargos y deberá esperar hasta que su estado de salud le permita participar de una audiencia judicial.

Se trata del mismo hombre que había sido detenido y recuperó la libertad por falta de evidencias. Pero según se estableció el hombre aparece en las cámaras de seguridad caminando junto a la mujer que ya fue imputada como coautora del crimen y que permanece con prisión preventiva. Las imágenes, según la investigación, los muestran dirigiéndose hacia la vivienda de Ricardo Marín y, pocos minutos después, alejándose del lugar.

La Fiscalía explicó que en una audiencia realizada días después del hallazgo del cuerpo no había pruebas suficientes para mantenerlo detenido. En ese momento recuperó la libertad con medidas cautelares, aunque ahora los investigadores sostienen que las incumplió e incluso habría estado involucrado en otro hecho delictivo que también está bajo investigación.

Con el avance de la causa, los fiscales aseguran haber reunido nuevas evidencias que complican seriamente su situación. Entre ellas figuran un informe de la División Judicial de Investigaciones, el análisis de las cámaras de seguridad y las pericias sobre distintos objetos descartados durante la fuga. También se recuperó documentación perteneciente a Ricardo Marín que, según la hipótesis oficial, fue abandonada por los sospechosos tras el ataque.

Frente a este nuevo escenario, el Ministerio Público Fiscal pidió que el acusado permanezca detenido con custodia policial dentro del hospital hasta que pueda ser llevado a tribunales para escuchar formalmente la acusación en su contra. La defensa oficial no se opuso al planteo, al señalar que aún no había podido entrevistarse con el imputado debido a su estado de salud.

Finalmente, la jueza hizo lugar al pedido y ordenó que el sospechoso permanezca detenido por un plazo máximo de diez días, siempre bajo custodia policial. Mientras tanto, la Fiscalía solicitará informes médicos diarios para seguir de cerca su evolución y definir cuándo podrá enfrentar la audiencia que podría dejarlo formalmente acusado por uno de los crímenes que más conmocionó a Allen en las últimas semanas.