Tomaban cerveza y tenían la música “al palo” en una plaza de Centenario: atacaron a la policía y terminaron presos

En la madrugada del viernes, la tranquilidad del Barrio Bella Vista se vio interrumpida en la Plaza de los Niños, ubicada sobre calle Caleta Olivia, a pocos metros de Juan Domingo Perón, cuando cuatro sujetos llegaron a bordo de una Renault Kangoo gris y comenzaron a consumir bebidas alcohólicas.

Lo que parecía un encuentro más se transformó en motivo de alarma para los vecinos, quienes denunciaron que la música a alto volumen dificultaba el descanso. La situación escaló rápidamente cuando personal policial de la Comisaría 52 y de Seguridad Metropolitana acudió al lugar.

Lejos de calmarse ante la presencia de las autoridades, los hombres, de nacionalidad boliviana, mostraron un comportamiento violento e intentaron agredir al personal policial. Según informó Centenario Digital, tras un breve forcejeo, los cuatro fueron reducidos y demorados por resistencia a la autoridad.

En el interior del vehículo encontraron latas de cerveza.

Durante la intervención, los agentes procedieron al secuestro de la camioneta, en cuyo interior se constató la presencia de una gran cantidad de latas de cerveza y otros elementos.

La División Tránsito Villa Obrera realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor del vehículo, cuyo resultado fue de 1,50 gramos, por lo que también fue infraccionado.