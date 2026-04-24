Tomaban cerveza y tenían la música “al palo” en una plaza de Centenario: atacaron a la policía y terminaron presos

En la madrugada del viernes, la tranquilidad del Barrio Bella Vista se vio interrumpida en la Plaza de los Niños, ubicada sobre calle Caleta Olivia, a pocos metros de Juan Domingo Perón, cuando cuatro sujetos llegaron a bordo de una Renault Kangoo gris y comenzaron a consumir bebidas alcohólicas.
Lo que parecía un encuentro más se transformó en motivo de alarma para los vecinos, quienes denunciaron que la música a alto volumen dificultaba el descanso. La situación escaló rápidamente cuando personal policial de la Comisaría 52 y de Seguridad Metropolitana acudió al lugar.
Lejos de calmarse ante la presencia de las autoridades, los hombres, de nacionalidad boliviana, mostraron un comportamiento violento e intentaron agredir al personal policial. Según informó Centenario Digital, tras un breve forcejeo, los cuatro fueron reducidos y demorados por resistencia a la autoridad.
Durante la intervención, los agentes procedieron al secuestro de la camioneta, en cuyo interior se constató la presencia de una gran cantidad de latas de cerveza y otros elementos.
La División Tránsito Villa Obrera realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor del vehículo, cuyo resultado fue de 1,50 gramos, por lo que también fue infraccionado.