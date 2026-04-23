Una mujer de 72 años, identificada como María Piedrablanca, murió este miércoles 22 de abril por la tarde en su vivienda de la peatonal 14, en el barrio Los Pioneros de Centenario. El hecho fue reportado por familiares, quienes alertaron a la Policía y al sistema de salud tras una descompensación repentina.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 52 constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Según la información oficial, horas antes había sido sometida a una cirugía ocular, recibió el alta médica y regresó a su domicilio.

Ante el fallecimiento, se activó el protocolo judicial y el cuerpo fue trasladado para la realización de una autopsia, que permitirá confirmar la causa de muerte. De manera preliminar, se investiga un posible paro cardiorrespiratorio.

El hecho

El episodio se registró durante la tarde del miércoles en una vivienda ubicada en la peatonal 14 de Centenario. Fueron los propios familiares de la mujer quienes, al advertir que se había descompensado, solicitaron asistencia.

Pese a la rápida intervención de personal policial y sanitario, la mujer ya había fallecido al momento de la llegada de los efectivos.

¿Quién era la mujer fallecida?

La víctima fue identificada como María Piedrablanca, de 72 años, con domicilio en el sector de las Peatonales del barrio Los Pioneros.

De acuerdo a la información recabada, la mujer había sido sometida a una intervención quirúrgica ocular horas antes del hecho. Tras la operación, recibió el alta médica y regresó a su casa.

Si bien una de las hipótesis apunta a un paro cardiorrespiratorio, las autoridades indicaron que será la autopsia la que determine con precisión si existe relación entre la cirugía y el fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado alrededor de las 16 a la sede forense, donde se realizará la autopsia. Los resultados serán clave para establecer las causas del deceso y descartar otras hipótesis.