Un trabajador no docente apuñaló a un estudiante universitario: la familia denuncia episodios de acoso previos

Un estudiante fue apuñalado por un trabajador no docente en el campus de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), ubicado en la zona sur de la capital santacruceña, este martes por la tarde. El episodio generó conmoción entre profesores, alumnos y personal administrativo. La familia de la víctima denunció episodios de acoso y hostigamiento.

El agresor escapó en un auto tras la pelea y fue arrestado minutos después. La víctima permanece internada tras ser operada de urgencia en el hospital regional.

Un pulmón perforado y heridas en los brazos

Fuentes policiales informaron que la intervención comenzó cerca de las 18:40, cuando una llamada al 911 alertó sobre una riña con arma blanca dentro de la universidad. La víctima, identificada como José Fernando Águila, de 32 años, cursa primer año de la carrera de Comunicación Social.

Los efectivos de la Comisaría Cuarta que se dirigieron al lugar lo encontraron con varias lesiones cortantes, por lo que solicitaron asistencia médica inmediata. Águila fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional Río Gallegos, donde ingresó con un pulmón perforado y heridas en brazos, espalda y cabeza.

El empleado no docente se había escapado a bordo de un Volkswagen Gol pero fue detenido por la policía.

Por su parte, el atacante, identificado como P.B., empleado no docente de 46 años, se había retirado del lugar en un Volkswagen Gol rojo. La División de Investigaciones lo localizó minutos después en las inmediaciones de Charles Chaplin y Paseo de los Arrieros, cerca de la Autovía 17 de Octubre. En el operativo no se encontró el cuchillo utilizado en el ataque. El acusado quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos.

Acoso y hostigamiento

Tras el hecho, la UNPA expresó su repudio mediante un comunicado, confirmó la asistencia inmediata al estudiante y anunció la suspensión de actividades en el campus durante el resto del martes y todo el miércoles. La casa de estudios señaló que se puso a disposición de la Justicia y que inició actuaciones administrativas de oficio.

El caso generó controversia cuando la madre de Águila denunció que tanto su hijo como su nuera habían advertido desde hacía meses a las autoridades universitarias sobre situaciones de acoso y hostigamiento por parte del agresor.

“Mi nuera y mi hijo habían hablado con las autoridades de la facultad porque este señor venía acosándola desde principio de año. Hicieron la denuncia dentro de la institución y pidieron resguardo, pero no pasó nada. Absolutamente nada”, aseguró Ángela Catelicán a La Opinión Austral.

Sin embargo, desde el rectorado, la decana Karina Franciscovic sostuvo al mismo medio que no consta ninguna denuncia formal sobre situaciones previas de acoso en los registros institucionales.