Este lunes comenzaron a impartirse los espacios de tutorías virtuales del Programa FinEsTec para 1.124 estudiantes que cursaron su educación secundaria en escuelas de educación técnica (EPET) y agropecuaria (EPEA) de toda la Provincia. La propuesta es impulsada por el Consejo Provincial de Educación (CPE) en articulación con la Subsecretaría de Políticas Educativas y el Equipo Jurisdiccional de Trayectorias Educativas.

Se trata de una política pública con la que el Gobierno garantiza la terminalidad educativa como un derecho, a través de su implementación se disponen recursos para que cientos de jóvenes neuquinos cuenten con mejores condiciones para la inserción laboral o para completar su formación universitaria.

En la primera cohorte que inició esta semana, se conformaron 109 aulas virtuales que abarcan 379 materias diferentes, acordes a todas las orientaciones que se ofrecen en las EPET y EPEA de la Provincia. Entre los estudiantes que ya están cursando se registraron 5.005 asignaturas adeudadas, que deberán acreditar para obtener la titulación.

FinEsTec constituye un plan que busca fortalecer las trayectorias educativas a través de diferentes estrategias pedagógicas con clases sincrónicas, materiales de estudio, trabajos prácticos y evaluaciones con modalidad asincrónica que permiten implementar un seguimiento personalizado para cada participante tendiente a acompañar las trayectorias de estudiantes que requieren dispositivos flexibles, contextualizados y sostenidos para poder alcanzar la titulación.

Desde el área a cargo detallaron que la cohorte tendrá una duración de tres meses, desde el 11 de mayo hasta el 10 de agosto, mediante propuestas pedagógicas en línea y acompañamiento docente especializado. En tanto que, la segunda etapa se implementará seguidamente con los participantes que completaron el proceso de inscripción en marzo.

Se aclaró también que actualmente las aulas virtuales están completas y ya se agotó el período de matriculación.

En cuanto a los resultados de la implementación del programa, desde el equipo jurisdiccional especificaron que a lo largo del ciclo lectivo 2025 más la implementación que se adicionó en el último verano, más de 500 estudiantes completaron su formación y egresaron en educación técnica.

En paralelo, desde el CPE también se implementa el Plan FinEs orientado a la finalización de estudios secundarios de quienes finalizaron la cursada en CPEM entre 2024 y 2025 y todavía adeudan materias. En la edición actual, 2.500 personas se anotaron para cursar en el acompañamiento pedagógico que gestiona la modalidad de Jóvenes y Adultos mediante tutorías virtuales en diez áreas que abarcan Contabilidad, Derecho, Educación Física, Física, Geografía, Historia, Inglés, Lengua, Matemática y Química.

Ambas iniciativas se consolidan como estrategias de alcance territorial que buscan brindar respuestas concretas a cientos de estudiantes secundarios que, por distintos motivos, debieron interrumpir sus trayectorias escolares.



