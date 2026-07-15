Un operario petrolero de 33 años resultó gravemente herido en un accidente laboral ocurrido durante la noche del lunes, mientras desarrollaba tareas en un equipo de perforación del yacimiento Ramblones, pozo 1.040, perteneciente al equipo Suren 3 de la empresa Petróleos Sudamericanos, en Catriel.

A raíz de la gravedad de las lesiones, fue trasladado a la ciudad de Neuquén, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

De acuerdo con los primeros datos, y por motivos que aún se investigan, el trabajador cayó unos 20 metros desde el equipo de perforación hasta la base de la estructura, sufriendo un severo traumatismo de cráneo.

Inmediatamente después del accidente se pusieron en marcha los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.

Cómo se encuentra el operario

Inicialmente fue atendido en la Clínica Perón de Catriel. Sin embargo, debido a la complejidad de su estado, se resolvió su derivación a la Clínica Pasteur de Neuquén, donde continúa internado en estado delicado.

Desde el Sindicato Petrolero informaron que el operario sigue en estado delicado y señalaron que se mantiene un seguimiento permanente de su evolución.

Hasta el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrió la caída, mientras las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

El accidente volvió a generar preocupación por las condiciones de seguridad en la actividad petrolera de la región, una de las principales fuentes económicas de Catriel y de la cuenca neuquina.