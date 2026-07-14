Un grave accidente de tránsito ocurrido el miércoles, pasadas las 20.30, sobre la Ruta Provincial 5, a unos 15 kilómetros del acceso a El Trapial, dejó como saldo a varios heridos. Uno de ellos falleció este lunes tras permanecer casi una semana internado.

Quién era la víctima fatal del choque en la Ruta Provincial 5

La víctima continuaba en un centro de salud de la ciudad de Neuquén, pero no logró recuperarse por la gravedad de sus heridas. Se trataba de un trabajador petrolero que resultó herido cuando dos camionetas, de la industria hidrocarburífera, impactaron de frente.

Los vehículos involucrados pertenecían a las firmas Weatherford y Transportes Nicolás. La colisión fue de tal magnitud que demandó un importante despliegue de los equipos de emergencia, interrupción de tránsito en la ruta y pericias.

El conductor de una de las pick-ups sufrió heridas de extrema gravedad y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la capital neuquina. Pese al esfuerzo del personal médico, el trabajador murió este lunes como consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro.

Mientras se realiza el velatorio de la víctima, la Policía de Neuquén continúa con las pericias para determinar cómo se produjo el choque frontal.

El fallecido era oriundo de Rincón de los Sauces, ciudad que se encuentra conmocionada por la pérdida de su vecino, que se dedicaba al ámbito petrolero en la zona.