Este miércoles al mediodía fue desplegado un amplio operativo sanitario en el sector del yacimiento Bajo del Toro, en Añelo, ya que un trabajador petrolero sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

El hombre se encontraba en zona de actividad petrolera cuando tuvo el accidente. A partir de esto, varias unidades de emergencia y seguridad se movilizaron hacia el lugar.

Al comprobar que su cuadro era urgente, se activó un protocolo de evacuación aeromédica y el operario fue trasladado en helicóptero sanitario, que aterrizó directamente sobre la traza de la ruta para concretar el rescate.

Esta maniobra obligó a interrumpir parcialmente el tránsito durante algunos momentos en Ruta Provincial 5, entre Añelo y Rincón de los Sauces.

Afortunadamente, se indicó que el hombre se encuentra fuera de peligro. La rápida activación del protocolo de emergencia resultó clave para garantizar su asistencia y evitar mayores complicaciones.