Una tragedia sacudió este lunes al barrio porteño de Flores, donde un policía de la Ciudad murió luego de que un cartel de señalización se desprendiera desde la Autopista 25 de Mayo y cayera sobre él mientras cumplía funciones. El hecho ocurrió cerca de las 16, en la zona de Membrillar y Teniente Coronel Casimiro Recuero, justo debajo de la autopista, donde funciona la Comisaría Comunal 7.

Según se pudo reconstruir, todo comenzó cuando un camión que circulaba en dirección al centro perdió el control por causas que aún se investigan y chocó contra la defensa de hierro de la autopista. Ese primer impacto alcanzó la estructura que sostenía un cartel de señalización y lo dejó parcialmente desprendido, en una situación de extremo riesgo. Minutos después, un segundo camión que transitaba por el mismo sector golpeó nuevamente el cartel, provocando que finalmente se desplomara desde una altura aproximada de ocho metros.

La estructura cayó directamente sobre el oficial, que se encontraba trabajando debajo de la autopista. El golpe fue fatal y su muerte fue confirmada por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el accidente, el conductor del segundo camión no se detuvo y continuó su recorrido, aunque fue interceptado poco después por efectivos porteños a la altura de Boedo.

Según informaron fuentes oficiales, el chofer fue demorado tras una breve persecución iniciada luego del alerta emitido por lo ocurrido.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional N°47, a cargo de Sánchez Sarmiento, que ordenó que las pericias viales sobre los camiones involucrados sean realizadas por la Policía Federal.

Ahora, la investigación buscará determinar las responsabilidades de ambos conductores y reconstruir con precisión cómo se produjo la secuencia que terminó en una muerte trágica.