El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un hombre que robó un auto, amenazó a una persona, disparó un arma y daño móviles policiales mientras lo persiguieron, en la ciudad de Neuquén.

La acusación fue realizada por el asistente letrado Emilio Briguglio y la asistente letrada Fernanda Sabatini (fiscalía de Actuación Genérica), en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial en la que pidieron que el imputado, F.S.G., quede detenido con prisión preventiva.

Cómo fueron los hechos

Según teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho fue el 23 de abril y comenzó en el Barrio Altos de Neuquén. Un hombre dejó estacionado su utilitario Citroën Berlingo en la vía pública, con las llaves colocadas. Alrededor de las 16, el imputado aprovechó la situación, se subió al rodado y se dio a la fuga.

Minutos después, a las 16:20, F.S.G. fue hacia la intersección de las calles Delegados Territoriales Neuquinos y Cabellera del Frío. Allí, desde el vehículo robado, interceptó a un hombre —quien aún no ha sido identificado— y lo amenazó apuntándole con un arma de fuego mientras le gritaba: "Da la cara... Ahora pone el pecho". Luego efectuó al menos un disparo al aire antes de huir.

El momento de la persecución y violencia

La detonación activó la intervención del Centro de Monitoreo Urbano y efectivos policiales localizaron el rodado en las calles Néstor Barros y 1° de Enero. Al notar la presencia de la Policía, el imputado huyó a alta velocidad.

En la esquina de 1° de Enero y Las Torcazas, F.S.G. realizó una maniobra temeraria para quedar enfrentado a los uniformados y aceleró con la intención de embestirlos; un oficial debió saltar de su motocicleta para evitar ser arrollado, resultando el rodado policial con daños tras el impacto.

La fuga continuó hacia la intersección de Racedo y 22 de Abril, donde otro móvil policial intentó cortarle el paso. El imputado colisionó contra esta unidad, provocándole daños en el sector frontal y el espejo retrovisor, para luego seguir huyendo por diversas calles del barrio.

Detención y armas encontradas

Finalmente, el acusado detuvo la marcha, abandonó el vehículo e ingresó a una vivienda. Tras una persecución a pie por los patios de propiedades vecinas, los efectivos lograron su aprehensión en la calle Potente.

Horas más tarde, se realizó la requisa del utilitario secuestrado. En su interior, el personal policial halló una pistola marca Bersa calibre 9mm con la numeración suprimida. El arma tenía un cartucho en recámara y otros 13 en el cargador. Las pericias del Departamento de Criminalística confirmaron que tanto el arma como las municiones eran aptas para el disparo, clasificándola como arma de guerra.

Asimismo, se constató que el imputado no posee ninguna categoría de registro ante el ANMAC (ex RENAR).

Cargos y preventiva

Los delitos que la fiscalía de Actuación Genérica le atribuyó a F.S.G. fueron: hurto de vehículo dejado en la vía pública; amenazas calificadas por el uso de arma; daño calificado por haberse cometido con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad; y portación ilegal de arma de fuego de guerra. Todo en concurso real y en carácter de autor.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en dos meses. Además se fijó la prisión preventva por dos meses por riesgo de fuga, entorpecimiento y reiterancia de delitos.