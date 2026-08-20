Tragedia en Ciudadela: una mujer murió tras ser arrollada por el tren Sarmiento

Una mujer murió este jueves por la tarde luego de ser arrollada por una formación del tren Sarmiento en un paso a nivel de Ciudadela, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El hecho ocurrió alrededor de las 14 hs en el cruce ferroviario de la calle 9 de Julio, a pocos metros de la estación Ciudadela. Según las primeras informaciones, la formación circulaba por el ramal eléctrico sin pasajeros cuando se produjo el impacto.

De acuerdo con el testimonio inicial del motorman, la víctima no habría advertido el paso de la formación y fue embestida por el tren. La mujer sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar. Una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias de la Provincia de Buenos Aires (SAME Provincia) llegó minutos después al lugar. Los profesionales médicos constataron el fallecimiento de la víctima, mientras se desplegaba un operativo para preservar la escena y determinar las circunstancias del hecho.

Tras el accidente tomó intervención la Dirección General de Seguridad en Medios de Transporte y se iniciaron las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el episodio. Como consecuencia del procedimiento, el servicio del tren Sarmiento, en el ramal eléctrico entre Once y Moreno, comenzó a circular con demoras debido a las tareas judiciales y periciales realizadas en la zona.

El hecho vuelve a poner el foco sobre los pasos a nivel del área metropolitana, donde la circulación simultánea de formaciones ferroviarias y peatones genera situaciones de riesgo y obliga a extremar las medidas de prevención. Mientras continúa la investigación, las autoridades buscan determinar con precisión la mecánica del accidente y las circunstancias que llevaron a la mujer a quedar sobre las vías al momento del paso de la formación.