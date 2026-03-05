Un hombre fue encontrado sin vida en las primeras horas de este jueves tras ser atropellado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Caballito.

El hallazgo se produjo alrededor de las 5:15 de la madrugada, cuando una persona alertó a las autoridades sobre un cuerpo tendido entre las calles Donato Álvarez y Yerbal.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales entrevistaron al conductor del tren, quien relató que detuvo la marcha al observar a la víctima en las vías. A pesar de la maniobra, no pudo evitar el impacto.

Personal del SAME llegó rápidamente para constatar el fallecimiento, mientras que los Bomberos de la Ciudad se encargaron del retiro del cuerpo.

Las actuaciones quedaron bajo la responsabilidad de la Policía Federal Argentina (PFA), que investiga las circunstancias del hecho.

El incidente provocó demoras temporales en el servicio del tren Sarmiento, que luego retomó su funcionamiento habitual.