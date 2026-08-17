Tragedia en el lago Lácar: murió el hombre que cayó con su auto

Un hombre de 34 años murió este domingo luego de que el Volkswagen Suran que conducía terminara en las aguas del lago Lácar, en cercanías de San Martín de los Andes.

El accidente ocurrió alrededor de las 17 sobre la Ruta Nacional 40, a pocos metros del acceso a la playa Catritre. Tras el despiste, el vehículo cayó al lago y, en un primer momento, no se sabía cuántas personas podían encontrarse en su interior.

Ante esa situación, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó tareas sobre la costa y trabajos desde el agua. Con el avance del procedimiento, los equipos de rescate lograron determinar que el vehículo tenía un único ocupante.

Después de varias horas de rastrillaje y búsqueda subacuática, los rescatistas localizaron al conductor dentro del Volkswagen Suran. El hombre fue encontrado sin vida en el interior del vehículo.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de Neuquén, personal del Cuerpo de Rescate de Bomberos Voluntarios y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

También intervino Prefectura Naval Argentina, con una embarcación que trabajó desde el lago en el sector donde había terminado el automóvil.

Mientras avanzan las pericias para establecer cómo ocurrió el despiste, las autoridades también investigan la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio. Por el momento, esa hipótesis forma parte de la investigación y deberá ser confirmada a partir de las pruebas y pericias correspondientes.

El procedimiento se extendió durante varias horas hasta que el cuerpo del único ocupante fue localizado dentro del vehículo, poniendo fin al operativo de búsqueda desplegado tras la caída del automóvil al lago.