Tragedia en Laguna del Monte: cuatro muertos y un pescador desaparecido

Una jornada de pesca terminó en tragedia en la Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí: cuatro hombres murieron después de que la lancha en la que viajaban diera una vuelta de campana y un quinto ocupante permanece desaparecido. Los equipos de emergencia mantienen un operativo de búsqueda en el espejo de agua.

El accidente ocurrió durante la jornada del sábado, cuando los cinco hombres se encontraban a bordo de una embarcación y, por circunstancias que todavía se investigan, la lancha perdió estabilidad y terminó volcando. Todos sus ocupantes cayeron al agua y poco después comenzó el operativo para intentar localizarlos.

Tres de las víctimas fueron encontradas sin vida durante el sábado. Se trata de José Domingo Carrizo, de 84 años y oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.

Durante este domingo, los rescatistas localizaron el cuerpo de José Antonio Bianchi, de 52 años, quien trabajaba como guía de pesca y residía en el Balneario Cochicó. Con este hallazgo, ya son cuatro las personas fallecidas como consecuencia del vuelco.

Mientras tanto, continúa la búsqueda del quinto ocupante de la embarcación, que sería otro de los pescadores. Del operativo participan efectivos de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y otras fuerzas de emergencia que trabajan en distintos sectores de la laguna.

La Laguna del Monte forma parte del sistema de las Encadenadas del Oeste, uno de los principales conjuntos de espejos de agua del sudoeste bonaerense. Luego del accidente, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso la suspensión de las actividades de pesca en el sector hasta nuevo aviso.

Por el momento, las causas que provocaron el vuelco continúan bajo investigación. Las autoridades trabajan para reconstruir cómo ocurrió el accidente y localizar al hombre que permanece desaparecido.