La sacaron del lago Lácar, pero murió pese a las tareas de RCP: quién era y qué se sabe sobre la tragedia en San Martín de los Andes

Este sábado, un mujer mayor murió luego de haber sido rescatada del agua del lago Lácar, en la localidad cordillerana de San Martín de los Andes. Pese a los esfuerzos y las maniobras de de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizados, las personas que intervinieron en rescate no pudieron salvarla.

Sebastián Carrasco es el jefe de la Comisaría 23° de San Martín de los Andes. En diálogo con Mejor Informado, el comisario explicó cómo sucedieron los hechos y que sucederá a primera hora de este domingo.

"La misma persona que la sacó del agua dio aviso a la policía cerca de las 11. Al llegar al lugar se montó un operativo para intentar salvarla, pero lamentablemente no respondió a las maniobras de RCP", relató Carrasco a este medio.

El comisario explicó que dentro de las personas que intentaron salvar la vida de la mujer se encontraba personal del Comando Radioeléctrico, SIEN, Prefectura Naval Argentina y del hospital Dr. Ramón Carillo de dicha local.

Quién era la mujer que murió tras ser rescatada del lago Lácar

Al ser consultado sorbe los datos de la mujer, el comisario explicó que se trata de Ani De La Cruz Riffo, una vecina muy conocida de la localidad, de 76 años, vecina de San Martín de los Andes. "La mujer estaba sola y debe haberse metido al agua porque el día estaba hermoso", añadió.

En el caso por la muerte de Riffo intervino la Fiscalía local, a cargo de la doctora Inés Gerez. Carrasco explicó que este domingo se le realizará la autopsia en la morgue de la Ciudad de Judicial de Neuquén capital.