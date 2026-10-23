Una joven de 26 años murió este jueves por la noche al ser aplastada por el acoplado de un camión en inmediaciones del Mercado Central de Buenos Aires, en el partido de La Matanza. La víctima fue identificada como Sandra.

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles De la Hoja y La Poda, cuando la mujer se encontraba delante de su camioneta Renault Kangoo. En ese momento, el acoplado comenzó a desplazarse y terminó aplastándola.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el impacto fue fatal. Personal de la Comisaría Norte 11.ª del Mercado Central acudió al lugar y constató el fallecimiento.

Cómo ocurrió el siniestro fatal en el Mercado Central de Buenos Aires

De acuerdo con la información difundida, Sandra se había ubicado delante de su Renault Kangoo cuando el acoplado empezó a moverse varios metros. La secuencia terminó con la joven aplastada por la estructura del vehículo de carga.

Las circunstancias que provocaron el desplazamiento del acoplado todavía son materia de investigación. Hasta el momento, la información disponible no precisa si el movimiento se debió a una falla mecánica, un problema con el sistema de frenos o alguna otra circunstancia.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y fue presenciado por varios testigos. Esos elementos podrían resultar relevantes para reconstruir la secuencia y establecer cómo se produjo el hecho.

La causa fue caratulada como homicidio culposo

La investigación judicial fue encuadrada como homicidio culposo, una calificación que contempla una muerte causada sin intención de matar, por una conducta imprudente. La carátula inicial no implica que exista una responsabilidad penal ya determinada. La investigación deberá establecer qué provocó el desplazamiento del acoplado y si hubo conductas que puedan generar responsabilidades.

Por ahora, la información disponible no identifica a una persona imputada ni detalla qué medidas judiciales se ordenaron para avanzar con el esclarecimiento del caso.

Qué se sabe y qué falta esclarecer

El caso presenta varios interrogantes que serán centrales para la investigación. El principal es determinar por qué el acoplado comenzó a desplazarse mientras Sandra estaba delante de su camioneta.

Para avanzar, las imágenes de seguridad y las declaraciones de los testigos podrían ayudar a establecer la secuencia exacta. También será importante conocer si se realizaron pericias mecánicas sobre el camión y el acoplado.

No se informó si el vehículo estaba estacionado, si tenía algún sistema de inmovilización activado ni quién estaba a cargo de su manejo. Esos datos todavía deben confirmarse antes de establecer posibles responsabilidades.

La investigación deberá determinar las responsabilidades

La causa por homicidio culposo deberá avanzar con la reconstrucción del episodio y el análisis de las pruebas disponibles. La calificación inicial no equivale a una condena ni determina por sí sola quién pudo haber cometido un delito.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre una eventual imputación, los resultados de las pericias o las medidas judiciales dispuestas. Se espera que las actuaciones permitan establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la joven de 26 años.