¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 23 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
SANTIAGO DEL ESTERO

Adolescente murió aplastada por un árbol durante una fuerte tormenta

El eucalipto se desplomó por los intensos vientos. La Justicia ordenó peritajes en el lugar y la comunidad local expresó su conmoción por el hecho.

Por Redacción

Domingo, 23 de noviembre de 2025 a las 10:01
PUBLICIDAD
La joven regresaba en moto junto a su novio cuando un árbol se desplomó.

Una violenta tormenta registrada durante la madrugada del jueves en Santiago del Estero dejó como saldo una tragedia que conmocionó a toda la comunidad: una adolescente de 16 años perdió la vida cuando un árbol cedió y cayó sobre la moto en la que circulaba junto a su novio.

El hecho ocurrió cerca de las 2.30 en avenida Núñez del Prado, a la altura del predio del Círculo de Oficiales de Policía. Morena Estefanía Pacheco viajaba como acompañante en una moto Zanella 110 conducida por su pareja, Leonel Villalba, de 18 años. De acuerdo con los primeros informes policiales, un eucalipto de gran porte se desplomó repentinamente debido a las fuertes ráfagas que azotaban la zona y cayó de manera directa sobre los jóvenes.

Aunque ambos llevaban casco, el impacto fue extremadamente violento. Testigos trasladaron a Morena en un vehículo particular hasta el Hospital Independencia, donde los médicos confirmaron que llegó sin vida por la gravedad de las lesiones. Villalba sufrió golpes y contusiones, pero se encuentra fuera de peligro.

El fiscal Martín Silva ordenó preservar la escena del accidente y dispuso la intervención de Criminalística para relevar el área afectada por la caída del árbol. También se pidió la autopsia correspondiente, mientras personal de la Comisaría Segunda trabajó en la recolección de testimonios y peritajes durante la madrugada.

La noticia provocó una profunda tristeza en Santiago del Estero. En redes sociales, familiares y amigos despidieron a la joven con mensajes cargados de dolor y desconcierto. Compañeros de escuela y allegados compartieron recuerdos y muestras de afecto hacia la adolescente.

Desde el Colegio Absalón Rojas, donde cursaba sus estudios, emitieron un comunicado en el que expresaron su consternación y la describieron como una alumna “respetuosa y dedicada”. “Su partida genera una inmensa tristeza. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, señalaron.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD