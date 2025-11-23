Una violenta tormenta registrada durante la madrugada del jueves en Santiago del Estero dejó como saldo una tragedia que conmocionó a toda la comunidad: una adolescente de 16 años perdió la vida cuando un árbol cedió y cayó sobre la moto en la que circulaba junto a su novio.

El hecho ocurrió cerca de las 2.30 en avenida Núñez del Prado, a la altura del predio del Círculo de Oficiales de Policía. Morena Estefanía Pacheco viajaba como acompañante en una moto Zanella 110 conducida por su pareja, Leonel Villalba, de 18 años. De acuerdo con los primeros informes policiales, un eucalipto de gran porte se desplomó repentinamente debido a las fuertes ráfagas que azotaban la zona y cayó de manera directa sobre los jóvenes.

Aunque ambos llevaban casco, el impacto fue extremadamente violento. Testigos trasladaron a Morena en un vehículo particular hasta el Hospital Independencia, donde los médicos confirmaron que llegó sin vida por la gravedad de las lesiones. Villalba sufrió golpes y contusiones, pero se encuentra fuera de peligro.

El fiscal Martín Silva ordenó preservar la escena del accidente y dispuso la intervención de Criminalística para relevar el área afectada por la caída del árbol. También se pidió la autopsia correspondiente, mientras personal de la Comisaría Segunda trabajó en la recolección de testimonios y peritajes durante la madrugada.

La noticia provocó una profunda tristeza en Santiago del Estero. En redes sociales, familiares y amigos despidieron a la joven con mensajes cargados de dolor y desconcierto. Compañeros de escuela y allegados compartieron recuerdos y muestras de afecto hacia la adolescente.

Desde el Colegio Absalón Rojas, donde cursaba sus estudios, emitieron un comunicado en el que expresaron su consternación y la describieron como una alumna “respetuosa y dedicada”. “Su partida genera una inmensa tristeza. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, señalaron.