La tragedia que conmociona a Catriel y a La Pampa sumó un capítulo. Después de horas de búsqueda, está mañana lograron recuperar el cuerpo de la última de las cuatro hermanas que murieron cuando la camioneta en la que viajaban cayó a las aguas del Bajo Giuliani. De esta manera, con la extracción de la EcoSport, concluyó el operativo desplegado tras uno de los accidentes más devastadores de los últimos años en la región.

La última víctima era una de las cinco hermanas que habían partido desde Catriel rumbo a Santa Rosa para visitar a otra integrante de la familia que había sido sometida a una intervención quirúrgica. El viaje, que tenía como destino un reencuentro familiar en medio de una situación de salud delicada, terminó convertido en una pesadilla que dejó cuatro mujeres fallecidas y una única sobreviviente.

El operativo continuó hasta la mañana de hoy, cuando se logró rescatar el Cuerpo de la cuarta víctima

Durante horas, la incertidumbre se apoderó de familiares, rescatistas y vecinos. Mientras tres de los cuerpos habían sido localizados tras el accidente ocurrido por la tarde del lunes, una de las hermanas continuaba desaparecida bajo las aguas de la laguna artificial. Por esa razón, el operativo no se detuvo ni siquiera durante la noche.

Con el correr de las horas se sumaron buzos tácticos, efectivos policiales, bomberos y distintos equipos especializados. La búsqueda se concentró en el sector donde quedó sumergida la Ford EcoSport que protagonizó el siniestro. Finalmente, a media mañana de este lunes, los rescatistas lograron hallar el cuerpo de la mujer, cerrando así una de las etapas más angustiosas para los seres queridos de las víctimas.

La tragedia

La tragedia ocurrió en el cruce de las rutas 14 y 35, a pocos kilómetros de Santa Rosa. Según las primeras pericias, la camioneta en la que viajaban las hermanas no tomó el desvío en el Bajo Giuliani. El vehículo siguió de largo, dejó una frenada de varios metros, atravesó el guardarrail y terminó dentro de la laguna.

Pese al esfuerzo de bomberos y médicos, las mujeres murieron en el acto

Las fallecidas, de apellido Sosa, tenían 54, 56, 60 y 66 años. La única sobreviviente fue la conductora, una mujer de 49 años que consiguió salir del vehículo por sus propios medios y fue trasladada al hospital Segundo Taladriz de Toay. Fuentes médicas indicaron que permanece internada fuera de peligro, aunque atravesando un profundo estado de shock por la magnitud de lo ocurrido.

Ahora, los investigadores intentan establecer qué provocó que la camioneta siguiera de largo en el cruce.