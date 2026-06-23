Un trágico accidente se registró este lunes en Mallín Ahogado, a pocos kilómetros de El Bolsón cuando un hombre murió luego de que un árbol se desplomara sobre su cuerpo mientras realizaba tareas de corte de leña con una motosierra. El hecho ocurrió en la zona cercana a Wharton. Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la emergencia y movilizó a personal policial y sanitario hacia el lugar. Al arribar, constataron que la víctima había quedado atrapada bajo el tronco, sin posibilidad de ser rescatada con vida.

Fuentes consultadas señalaron que el hombre se encontraba realizando tares ade poda cuando el árbol perdió estabilidad y terminó cayendo sobre él. La maniobra resultó fatal y generó un fuerte impacto en la comunidad, que se acercó al sitio al conocer la noticia. La utilización de herramientas como motosierras y el manejo de árboles de gran porte implican peligros que, sin protocolos adecuados, pueden derivar en desenlaces fatales.

La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal Yamila Vera busca establecer con precisión la mecánica del accidente y confirmar las circunstancias en que se produjo el desplome. Se espera que el relevamiento del Gabinete de Criminalística aporte datos técnicos sobre el escenario y el tipo de tareas que realizaba la víctima. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial.

Vecinos de la zona remarcaron que este tipo de accidentes no son frecuentes, pero sí posibles en contextos de trabajo rural. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, personal del hospital de El Bolsón y brigadistas de SPLIF.