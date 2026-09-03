Un hombre que circulaba en bicicleta murió esta tarde luego de ser impactado por un Volkswagen Gol en la esquina de 9 de Julio y España, en pleno centro de General Roca. El fuerte impacto le provocó heridas gravísimas y falleció en el lugar. Policía, Tránsito y personal del SIARME desplegaron un importante operativo en la zona.

El choque ocurrió durante la tarde de este jueves y rápidamente generó conmoción entre quienes transitaban por ese sector de la ciudad. El automóvil era conducido por un hombre y, por el momento, no se pudo establecer con precisión cómo se produjo la colisión ni cuál fue la mecánica del impacto.

Tras el violento choque, el hombre que iba en bicicleta quedó gravemente herido sobre la calzada. Los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero pese a las tareas de asistencia no pudieron evitar el desenlace fatal. La víctima murió en el lugar, según la información conocida hasta el momento.

Mientras tanto, la Policía y personal de Tránsito trabajaron sobre la escena para preservar el lugar y avanzar con las actuaciones correspondientes. También intervino una ambulancia del SIARME, mientras se aguardaba el desarrollo de las pericias que permitan reconstruir los segundos previos al impacto.

Además, el procedimiento provocó el corte de las calles en ese sector del centro roquense, generando complicaciones para quienes circulaban por la zona. La presencia de los vehículos involucrados y del personal de emergencia mantuvo el tránsito interrumpido. Ahora, la investigación deberá determinar qué ocurrió exactamente.