Un ciclista murió tras tras haber sido atropellado por una camioneta sobre la Ruta 7 en Centenario

Un hombre que circulaba en bicicleta murió este sábado por la tarde tras ser atropellado por una camioneta Ford Territory sobre la Ruta Provincial 7, en el tramo que une Neuquén con Centenario. Personal de la Comisaría 5° y de la División Tránsito trabajó en el lugar.

Qué se sabe del siniestro vial en el que murió un ciclista sobre la Ruta 7 a la altura de estación de servicio Puma

Este sábado, cerca de las 19:10, a la altura de la estación de servicio Puma, una camioneta Ford Territory blanca, que era conducida por un hombre, embistió a un ciclista que transitaba por la Ruta Provincial 7. De acuerdo con la información policial, el impacto se produjo con el frente y parte del lateral derecho del vehículo.

Tras la colisión, el ciclista quedó tendido en el lugar. La camioneta detuvo su marcha 50 metros más adelante.

Así quedó la bicicleta en la que viajaba la víctima fatal tras ser embestida por la camioneta Ford Territory - Foto: Centenario Digital

Constataron la muerte del ciclista en el lugar

Personal de Tránsito Villa Obrera, encabezado por el comisario Héctor Valdez, junto con una ambulancia del Hospital Natalio Burd acudieron al lugar. Los profesionales de salud constataron el fallecimiento del ciclista en el lugar de la colisión.

Al momento de esta publicación, la víctima fatal aún no había sido identificada oficialmente. Parte de las pertenencias del ciclista quedaron debajo de la camioneta que le ocasionó la muerte.

Como consecuencia del operativo, el tránsito fue desviado por la colectora Nelson Mandela. Esta interrupción generó importantes demoras para aquellos vehículos que se dirigían en sentido hacia Centenario.

En la escena trabajó personal de la División Medicina Legal de la Policía de Neuquén para realizar las pericias correspondientes. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios. Buscan establecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades que pudieran surgir de la causa.